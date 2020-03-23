Грузовые подъемники от производителя с доставкой по РФ
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Подъемник в готовой шахте
ООО «Белгородсоюзлифтмонтаж» занимается изготовлением, продажей и установкой грузовых подъемников, которые сейчас широко используются в магазинах, складах, ресторанах и других местах, где требуется вертикальное перемещение различных грузов. Грузовые подъемники являются выгодной альтернативой грузовым лифтам, так как значительно дешевле как в приобретении, так и в эксплуатации.
Современные подъемники оснащены различными системами безопасности и защиты механизма. Это делает их не менее надежными, чем грузовые лифты. Отличительной чертой грузового подъемника от лифта является то, что подъемником нельзя перевозить людей, поэтому он не требует регистрации и ежегодных долгих проверок.
Простая в управлении и надежная конструкция.
Использование грузовых подъемников существенно повышает производительность труда.
Не нужно регистрировать в РосТехНадзоре.
Грузовые подъемники дешевле лифтов и экономичнее в обслуживании.
Не нужно платить грузчикам.
Универсальная конструкция позволяет использовать в производственных цехах, на стройке, в складах, магазинах, ресторанах и пр.
Не требуют шахты.
Способны поднимать грузы от 100 до 3000 кг. на высоту до 75м.
Качественные материалы и комплектующие Европейских производителей, технологичное оборудование, большая производственная база, квалифицированные рабочие. Все конструкции окрашены в 3 слоя: грунт + 2 слоя эмали.
Каждый из наших подъемников изготовлен из качественных и прочных материалов в соответствии с европейскими и международными стандартами (ГОСТ, ТР Таможенного Союза). Подъемники полностью готовы к эксплуатации в сложных условиях, приспособлены к высоким нагрузкам, оснащены различными устройствами безопасности и защиты механизма.
Мы знаем, что цена – это один из основоположных критериев выбора. Поэтому все, что мы предлагаем, имеет четкую и обоснованную стоимость. Те цены, которые вы видите на сайте, актуальны. Будьте уверены, никаких переплат и необоснованного завышения стоимости в силу каких-либо причин вас не ожидает. Поэтому если не хотите переплачивать, обращайтесь.
Никакой территориальной привязанности! Где бы вы не находились, в каком бы отдаленном уголке России не располагалась ваша фирма, компания или предприятие, мы доставим заказ по нужному адресу. В сотрудничестве с ведущими транспортными компаниями мы обеспечиваем оперативную и ответственную доставку подъемников на всей территории страны.
Мы собрали команду, каждый участник которой – мастер своего дела. Многолетний опыт, комплексные знания и постоянное повышение квалификации – все это о нас. Здесь нет места халатности и безответственности. Поэтому в каждом из своих сотрудников мы уверены на 100%. Наша команда – это наша уверенность в своей работе!
Наша цель – предоставлять всем клиентам продукцию высшего качества и делать это со стопроцентной ответственностью. Наши подъемники уже сегодня эффективно работают по всей России на предприятиях, в организациях и фирмах самых разных направлений деятельности. Мы всегда настроены на длительное и взаимовыгодное сотрудничество с каждым клиентом. А ответственность – это главный залог успеха.
Наша компания действительно умеет ценить время своих заказчиков и свое собственное. Любая задержка или промедление в работе – это удар по нашему имиджу и статусу. Поэтому мы никогда не допускаем несоблюдения сроков. В зависимости от сложности производственный цикл может варьироваться по времени, но мы всегда предварительно сообщаем, сколько времени нам нужно на работу и когда будет готов подъемник.
Каждый из наших подъемников соответствует высшим стандартам качества. На каждую модель вы получаете обязательную гарантию. Если будет обнаружен заводской брак или подъемник выйдет из строя в гарантийный период, то мы заменим дефектную деталь на новую за собственный счет.
Да, мы предлагаем исключительно качественный продукт. Собственная производственная база, работа с надежными поставщиками материалов, строгий контроль производственного процесса – это все является главным залогом качества каждого подъемника независимо от типа и стоимости.
Грузовые подъемники — это устройства, предназначенные для перемещения грузов на разную высоту. Данную технику устанавливают для оснащения складов, торговых комплексов, производственных помещений, точек общественного питания. Грузовые строительные подъемники применяют в условиях гражданского и промышленного строительства.
Это оборудование позволяет обеспечить оперативные погрузочно-разгрузочные работы, интенсивный грузопоток. Подъемники производят с учетом требований к грузоподъемности, их применяют для транспортировки различных материалов на установленную высоту.
Какими бывают лифты для склада?
Купить грузовой подъемник-лифт в Москве можно в нашей компании. Производим стандартные базовые модели и варианты по проектам заказчиков. Оборудование бывает двух разновидностей.
Важно! Перед тем как купить грузовой подъемник для склада или другой сферы использования, рекомендуется обратить внимание на его область применения. Нужно просчитать необходимую грузоподъемность, определить конструкцию устройства, высоту подъема.
Виды грузоподъемной техники
Грузовые подъемники в Москве изготавливают нескольких разновидностей. Конструктивные особенности зависят от назначения и сферы использования. Выделяют четыре вида подъемников.
Прайс на подъемники представлен на странице компании. Предлагаем купить модели для строительной, промышленной сферы, для установки и использования в условиях складских помещений. Изготовление грузовых лифтов производится по стандартным замерам или по индивидуальным проектам заказчика.