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Грузовые подъемники от производителя с доставкой по РФ

Выгодные цены, гарантия до 5 лет, поставка точно в срок

Сервисный подъемник

Грузоподъемность:
50-300 кг
Высота подъема 1 – 10м.
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Шахтный подъемник

Грузоподъемность:
500-3000 кг
Высота подъема 1 – 40м.
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Мачтовый подъемник

Грузоподъемность:
100-2000 кг
Высота подъема 1 – 40м.
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Подъемник в готовой шахте

Грузоподъемность:
500-3000 кг
Высота подъема 1 – 40м.
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О компании

ООО «Белгородсоюзлифтмонтаж» занимается изготовлением, продажей и установкой грузовых подъемников, которые сейчас широко используются в магазинах, складах, ресторанах и других местах, где требуется вертикальное перемещение различных грузов. Грузовые подъемники являются выгодной альтернативой грузовым лифтам, так как значительно дешевле как в приобретении, так и в эксплуатации.

Современные подъемники оснащены различными системами безопасности и защиты механизма. Это делает их не менее надежными, чем грузовые лифты. Отличительной чертой грузового подъемника от лифта является то, что подъемником нельзя перевозить людей, поэтому он не требует регистрации и ежегодных долгих проверок.

Преимущества подъемников

Простая в управлении и надежная конструкция.

Использование грузовых подъемников существенно повышает производительность труда.

Не нужно регистрировать в РосТехНадзоре.

Грузовые подъемники дешевле лифтов и экономичнее в обслуживании.

Не нужно платить грузчикам.

Универсальная конструкция позволяет использовать в производственных цехах, на стройке, в складах, магазинах, ресторанах и пр.

Не требуют шахты.

Способны поднимать грузы от 100 до 3000 кг. на высоту до 75м.

Гарантии на подъемник

Качественные материалы и комплектующие Европейских производителей, технологичное оборудование, большая производственная база, квалифицированные рабочие. Все конструкции окрашены в 3 слоя: грунт + 2 слоя эмали.

Почему следует заказывать у нас

Безопасные и надежные подъемники

Каждый из наших подъемников изготовлен из качественных и прочных материалов в соответствии с европейскими и международными стандартами (ГОСТ, ТР Таможенного Союза). Подъемники полностью готовы к эксплуатации в сложных условиях, приспособлены к высоким нагрузкам, оснащены различными устройствами безопасности и защиты механизма.

Только честные цены

Мы знаем, что цена – это один из основоположных критериев выбора. Поэтому все, что мы предлагаем, имеет четкую и обоснованную стоимость. Те цены, которые вы видите на сайте, актуальны. Будьте уверены, никаких переплат и необоснованного завышения стоимости в силу каких-либо причин вас не ожидает. Поэтому если не хотите переплачивать, обращайтесь.

Доставка по всей России

Никакой территориальной привязанности! Где бы вы не находились, в каком бы отдаленном уголке России не располагалась ваша фирма, компания или предприятие, мы доставим заказ по нужному адресу. В сотрудничестве с ведущими транспортными компаниями мы обеспечиваем оперативную и ответственную доставку подъемников на всей территории страны.

Квалифицированный персонал

Мы собрали команду, каждый участник которой – мастер своего дела. Многолетний опыт, комплексные знания и постоянное повышение квалификации – все это о нас. Здесь нет места халатности и безответственности. Поэтому в каждом из своих сотрудников мы уверены на 100%. Наша команда – это наша уверенность в своей работе!

Стабильная организация

Наша цель – предоставлять всем клиентам продукцию высшего качества и делать это со стопроцентной ответственностью. Наши подъемники уже сегодня эффективно работают по всей России на предприятиях, в организациях и фирмах самых разных направлений деятельности. Мы всегда настроены на длительное и взаимовыгодное сотрудничество с каждым клиентом. А ответственность – это главный залог успеха.

Строгое соблюдение сроков

Наша компания действительно умеет ценить время своих заказчиков и свое собственное. Любая задержка или промедление в работе – это удар по нашему имиджу и статусу. Поэтому мы никогда не допускаем несоблюдения сроков. В зависимости от сложности производственный цикл может варьироваться по времени, но мы всегда предварительно сообщаем, сколько времени нам нужно на работу и когда будет готов подъемник.

100% гарантия на подъемник

Каждый из наших подъемников соответствует высшим стандартам качества. На каждую модель вы получаете обязательную гарантию. Если будет обнаружен заводской брак или подъемник выйдет из строя в гарантийный период, то мы заменим дефектную деталь на новую за собственный счет.

Высокое качество

Да, мы предлагаем исключительно качественный продукт. Собственная производственная база, работа с надежными поставщиками материалов, строгий контроль производственного процесса – это все является главным залогом качества каждого подъемника независимо от типа и стоимости.

Наши подъёмники используются в

Грузовые подъемники

Грузовые подъемники — это устройства, предназначенные для перемещения грузов на разную высоту. Данную технику устанавливают для оснащения складов, торговых комплексов, производственных помещений, точек общественного питания. Грузовые строительные подъемники применяют в условиях гражданского и промышленного строительства.

Это оборудование позволяет обеспечить оперативные погрузочно-разгрузочные работы, интенсивный грузопоток. Подъемники производят с учетом требований к грузоподъемности, их применяют для транспортировки различных материалов на установленную высоту.

Какими бывают лифты для склада?

Купить грузовой подъемник-лифт в Москве можно в нашей компании. Производим стандартные базовые модели и варианты по проектам заказчиков. Оборудование бывает двух разновидностей.

  1. Малые лифты. Их основная задача — аккуратная доставка груза на высоту, не превышающую три этажа. Техника оборудуется поэтажной системой управления, световой или звуковой индикацией, разными типами дверей. Максимальная грузоподъёмность — 300 кг.
  2. Большие грузовые лифты. Оборудование используют для транспортировки на разную высоту габаритных грузов — автомобилей, конвейеров, станков.

Важно! Перед тем как купить грузовой подъемник для склада или другой сферы использования, рекомендуется обратить внимание на его область применения. Нужно просчитать необходимую грузоподъемность, определить конструкцию устройства, высоту подъема.

Виды грузоподъемной техники

Грузовые подъемники в Москве изготавливают нескольких разновидностей. Конструктивные особенности зависят от назначения и сферы использования. Выделяют четыре вида подъемников.

  1. Шахтный. Его устанавливают в складских помещениях магазинов и оптовых баз. Кабина в этом подъемнике передвигается в металлической шахте, как правило, обшитой.
  1. Мачтовый или консольный подъемник. В данном случае устанавливается самонесущая мачта, по которой в наклонном или вертикальном направлении перемещается платформа с грузом. Эту технику используют для работ с небольшим весом. Консольные подъёмники устанавливают на малых предприятиях, в ресторанах, некоммерческих помещениях.
  2. Подъемник в кирпичную или бетонную шахту. Подъемный механизм размещают в уже готовой шахте, предназначенной для грузового лифта.
  1. Сервисный подъемник. В этом подъемнике кабина останавливается на определённой высоте от уровня пола этажа, что обеспечивает удобство ручной загрузки. Сервисный – это, по сути, уменьшенный шахтный подъемник.

Прайс на подъемники представлен на странице компании. Предлагаем купить модели для строительной, промышленной сферы, для установки и использования в условиях складских помещений. Изготовление грузовых лифтов производится по стандартным замерам или по индивидуальным  проектам заказчика.